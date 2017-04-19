«Реал» — «Бавария» — 4:2. Видеообзор матча

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» одержал непростую победу над «Баварией». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась в дополнительное время со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Хет-трик в составе «Реала» оформил Криштиану Роналду, ещё один гол забил Марко Асенсио. За «Баварию» с пенальти забил Роберт Левандовски, а ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник «Реала» Серхио Рамос.
Первый матч завершился победой «Реала» — 2:1. Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления на турнире.
Видео всех голов матча «Реал» — «Бавария» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.