Марсело провёл 400-й матч за «Реал» и получил памятную футболку от Переса

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2, доп. время) стал для защитника «Реала» Марсело 400-м в футболке мадридского клуба. По этому случаю президент «сливочных» Флорентино Перес вручил бразильцу памятную футболку с цифрой «400», сообщает официальный сайт клуба.
Матчи Марсело распределились следующим образом: 287 — в чемпионате Испании, 75 — в Лиге чемпионов, 26 — в Кубке Испании, 6 — в Суперкубке страны, 4 — на клубном чемпионате мира, 2 — в Суперкубке Европы.
В нынешнем сезоне Марсело провёл за «Реал» 39 матчей во всех турнирах.