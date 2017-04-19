Анчелотти поддержал введение видеоповторов в футболе

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:4, доп. время) заявил, что в футболе нужно ввести видеоповторы. Мюнхенский клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после спорного удаления Артуро Видаля. В дополнительное время второй и третий мячи «Реал», вероятно, забил из офсайда.
«Не думаю, что „Реал“ как-то влиял на судей. Сегодня арбитры просто ошибались. Никогда не был сторонником видеоповторов, но должен признать, что сейчас это становится необходимостью. Нельзя определять полуфиналиста Лиги чемпионов таким образом.
Я говорил с Зинедином Зиданом после матча. Он согласился, что судейство было плохим. Этого не должно происходить на таком уровне, и я надеюсь, что технологии совсем скоро станут помогать судьям», — приводит слова Анчелотти Football Italia.