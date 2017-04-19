Марсело: когда арбитры принимают правильные решения, никто не говорит и слова

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:2, доп. время). Этот результат вывел «сливочных» в полуфинал турнира.
«Мы хорошо поработали над нашей „физикой“, и это дало результат. Рад, что поучаствовал в третьем забитом мяче и внёс вклад в общую победу команды. Крайне важно, что мы смогли одолеть очень сильную команду и выйти в следующий раунд. Но мы хотим большего.
У меня нет предпочтений, с кем играть в полуфинале. Мы устали, но находимся в хорошей форме и очень счастливы. Не хочу говорить об арбитрах — у них и без того очень тяжёлая работа. Когда они принимают правильные решения, никто не говорит и слова», — приводит слова Марсело официальный сайт «Реала».
Жеребьёвка полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля.