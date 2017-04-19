Риисе: в матче «Реал» — «Бавария» судья решал, кто пройдёт дальше

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон Арне Риисе поделился мнением о судействе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария», в котором мадридская команда по итогам дополнительного времени выиграла со счётом 4:2 и вышла в следующий раунд.
«Это было плохое судейство. Очень и очень плохое. А я-то думал, что плохие судьи только в норвежском футболе.
Красная карточка, которой не было. Два гола из офсайда. Судья решает, кто пройдёт дальше. Это позор, так не может продолжаться. Да, мы все ошибаемся, но хватит!» — написал Риисе в своём аккаунте в «Твиттере».
Матч обслуживала венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои.
Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»