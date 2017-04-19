Пике высказался о судействе матча «Реал» — «Бавария», поставив лишь многоточие

Защитник «Барселоны» Херард Пике оригинально прокомментировал работу арбитров в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией» (4:2, доп время). На своей странице в «Твиттере» Пике опубликовал пост, содержащий многоточие и ни единой буквы. На момент публикации новости пост собрал более 111 тысяч ретвитов и свыше 92 тысяч лайков.
Напомним, мюнхенский клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после спорного удаления Артуро Видаля. В дополнительное время второй и третий мячи «Реал», вероятно, забил из офсайда.