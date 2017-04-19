Роббен: судьбу матча «Реал» — «Бавария» решил некто со свистком

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен во время интервью после поражения от «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дал положительный ответ на вопрос репортёра, поинтересовавшегося у голландца, можно ли говорить об ограблении мюнхенской команды в Мадриде, принимая во внимание скандальное судейство.
«Да. И это печально, ведь речь идёт о такой замечательной игре. Во всём мире наблюдали за этим матчем двух великих команд, доставляющим удовольствие. Но в итоге судьба матча решается ключевыми действиями арбитра. Мне не нравится говорить о судьях, так как всегда нужно смотреть в первую очередь на себя и на то, что ты сделал не так. Но в данном случае речь идёт о нескольких ключевых решениях. Матч с участием таких клубов — отличная реклама для футбола, однако в итоге судьбу матча решил некто со свистком», — сказал Роббен после игры.