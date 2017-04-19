Нойер покинул «Сантьяго Бернабеу» на костылях и может пропустить конец сезона

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Игра состоялась 18 апреля в Мадриде и завершилась поражением мюнхенской команды со счётом 2:4 по итогам дополнительного времени. Журналист немецкого издания Sport Bild Тобиас Альтшеффль сообщил в своём аккаунте в «Твиттере», что Нойер покинул мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу» на костылях из-за серьёзной травмы стопы и может пропустить концовку сезона. Пресс-служба «Баварии» позже объявила на официальном сайте, что у Нойера перелом, полученный во время третьего взятия ворот мюнхенцев в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду (109-я минута). По прибытии в Мюнхен голкипер пройдёт тщательное обследование.