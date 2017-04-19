Рамос: пускай Пике пересмотрит матч «Барселоны» с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:2 ДВ). Этот матч стал для Рамоса 100-м в Лиге чемпионов. Победа вывела «сливочных» в полуфинал турнира.
«Ещё рано говорить о финале – пока что мы вышли лишь в полуфинал. Понятно, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов, поэтому очень рады, что выбили „Баварию“ — одного из главных конкурентов. 100 матчей в Лиге чемпионов – красивая цифра. Надеюсь, буду играть за „Реал“ ещё много лет», — приводит слова Рамоса Marca.
Отдельно Серхио оценил реакцию защитника «Барселоны» Херарда Пике на неоднозначное судейство матча. Пике по ходу игры на «Сантьяго Бернабеу» опубликовал на своей странице в «Твиттере» пост, в котором было лишь многоточие. Отметим, что «Бавария» с 84-й минуты играла в меньшинстве после спорного удаления Артуро Видаля. Кроме того, в «Баварии» считают, что в дополнительное время второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.
«Пускай Пике пересмотрит матч с „ПСЖ“. Может быть, он изменит мнение об арбитрах. Давайте дождёмся ответного матча 1/4 финала с участием „Барселоны“ и посмотрим, что произойдёт с „Ювентусом“», — добавил Рамос.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» завершился со счётом 6:1 в пользу сине-гранатовых, что позволило им пройти в четвертьфинал после поражения в Париже со счётом 0:4. Многие болельщики и специалисты остались недовольны судейством в ответном матче.