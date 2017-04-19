Асприлья после матча с «Баварией» назвал «Реал» командой крыс

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья оскорбил мадридский «Реал» после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между испанским грандом и мюнхенской «Баварией». Подопечные Зинедина Зидана выиграли со счётом 4:2, что обеспечило им выход в полуфинал турнира. Сам Асприлья считает, что произошло это не без помощи судей.
«Хватит! Больше ни одной кражи со стороны «Реала», команды крыс», — написал Асприлья на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Основное время этого матча завершилось со счётом 2:1 в пользу «Баварии», а в дополнительное время «сливочным» удалось провести три гола.