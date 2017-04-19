«Интер» рассматривает кандидатуру Жардима на замену Пиоли

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может стать преемником Стефано Пиоли в «Интере», сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
Приоритетным вариантом для китайских владельцев миланского клуба является кандидатура Антонио Конте, возглавляющего «Челси». Также в Милане рассматривают вариант приглашения Диего Симеоне из «Атлетико». Жардим, который вывел «Монако» в четвертьфинал Лиги чемпионов, на данный момент является запасным вариантом, утверждает источник.
«Интер» на сегодня занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на 4 очка.