Рауль: результат «класико» будет обусловлен отдельными деталями

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Испании между «сливочными» и «Барселоной». Рауль отметил важность отдельных нюансов в этом противостоянии.
«Результат «класико» будет обусловлен отдельными деталями, так как игроки команд знают друг друга отлично. Игра между «Реалом» и «Барселоной» — лучший матч, который можно увидеть. Полагаю, что в такой борьбе у хозяев поля всегда больше шансов на победу. Ведь атмосфера на стадионе оказывает большое влияние на развитие игры», — цитирует Рауля Marca.
Игра между испанскими грандами состоится 23 апреля на поле «Королевского клуба». В настоящее время «сливочные» с 75 очками возглавляют турнирную таблицу, опережая каталонцев на три очка, причём у команды Зинедина Зидана игра в запасе.