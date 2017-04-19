Бубнов может стать селекционером «Анжи»

Экс-защитник сборной СССР, «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов может быть введён в селекционный отдел «Анжи» на внештатной основе, сообщают «Известия». Предполагается, что Бубнов будет консультировать руководство «Анжи» по части селекции, просматривая футболистов, находящихся у спортивного отдела в списках потенциальных новичков.
Вице-президент клуба Зайдин Джамбулатов подтвердил факт встречи Бубнова с руководством махачкалинцев: «Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч «Анжи» – «Оренбург», где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал своё видение того, как развивается сейчас клуб. Когда это перерастёт в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком, и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации (когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус). Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас».