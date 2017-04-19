Иньеста понимает сомнение болельщиков в выходе «Барселоны» в полуфинал ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста относится с пониманием к тем болельщикам команды, которые сомневаются в выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче четвертьфинала подопечные Луиса Энрике проиграли на выезде туринскому «Ювентусу» (0:3).
«Я понимаю тех болельщиков, у которых есть некоторые сомнения. Но мы как футболисты должны верить в возможность добиться нужного результата. Нам нужно настраиваться позитивно и верить в свои силы», — приводит слова Иньесты Marca.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится сегодня, 19 апреля.