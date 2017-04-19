Тарханов: «Зенит» оставляет двоякое впечатление, но Луческу винить трудно

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, как идёт подготовка к выездному матчу 24-го тура с «Зенитом», и поделился мнением о силе петербургской команды. Встреча состоится 22 апреля.
«Задача на сезон — провести успешно оставшиеся игры, ну и финал Кубка России нас ждёт. С каким настроением готовимся к «Зениту»? Всё происходит в обычном режиме. Изучаем предстоящего соперника.
«Зенит» оставляет двоякое впечатление. Чемпионат он начал хорошо. Новичков много пришло. Ушли такие исполнители, как Витсель, Гарай и Халк. Это огромнейшие потери. В то же время трудно винить Луческу. Человек в своё время выиграл Кубок УЕФА. Так что это очень большой тренер. Возможно, нет взаимопонимания в команде или коллектив не сложен. Что-то не получается пока. Пока игроки не поймут ту философию, которую хочет внедрить тренер, будет сложно. У Моуриньо тоже в «Челси» не получилось. Сейчас с «Манчестер Юнайтед» не всё гладко», — цитирует Тарханова «Спорт уик-энд».