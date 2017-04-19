Баллак: может, назначить переигровку в матче «Реал» — «Бавария»?

Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак остался недоволен судейством в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (4:2). На 84-й минуте арбитр Виктор Кошшои удалил с поля хавбека мюнхенцев Артуро Видаля, а затем не усмотрел положение вне игры, когда Криштиану Роналду на 105-й минуте сравнял счёт.
«Скандал – нет красной карточки. Ещё один скандал! Метровый офсайд! Может, на самом деле назначить переигровку?» — написал Баллак на своей официальной странице в «Твиттере».
Ранее полузащитник «Баварии» Франк Рибери высмеял судейство в матче с «Реалом».