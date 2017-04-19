Желудков: Кокорин не нужен сборной России на Кубке конфедераций — 2017

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков рассказал о перспективах нападающего Александра Кокорина в сборной России.
«Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в «Зените» понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?
Александр Кокорин должен и в «Зените» сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В «Динамо» его не заставляли отходить назад и играть в отборе. Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймёт, что нужно делать на поле, и не начнёт отрабатывать в защите», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.