О. Иванов и Торже приняли участие в двусторонке «Терека»

Грозненский «Терек» начал подготовку к матчу 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Встреча состоится 22 апреля и пройдёт на «Ахмат-Арене».
Накануне грозненцы на своей базе провели тренировку. После продолжительной разминки игроки провели работу на тактику и поиграли в футбол на половину поля.
Пресс-служба «Терека» сообщает, что в двусторонке впервые после продолжительной паузы приняли участие полузащитники Олег Иванов и Габриэль Торже.
Последний раз Олег Иванов попадал в заявку на матч РФПЛ 4 декабря, но на поле не выходил. Тогда «Терек» уступил «Локомотиву» (0:2). Габриэль Торже играл последний раз 22 октября прошлого года в матче с «Анжи» (0:0).