У Монтеллы состоялась трёхчасовая беседа с руководством «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла встретился с новым руководством в лице директора клуба Марко Фассоне. La Gazzetta dello Sport сообщает, что беседа длилась три часа.
В «Милане» подчеркнули важность сохранения тренера в команде. Новое руководство очень довольно работой Винченцо Монтеллы.
В ходе встречи стороны также обсудили трансферные цели. Летом «Милан» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга и форварда «Реала» Альваро Морату.
Также россонери хотят сохранить арендованного у «Челси» Марио Пашалича и Херарда Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону».