Решке: супертрансферы «Реала» не подходят философии «Баварии»

Технический директор мюнхенской «Баварии» Михаэль Решке отметил одно различие между его клубом и мадридским «Реалом». Решке, в частности, подчеркнул подход испанского и немецкого грандов к трансферной политике.
«Бавария» также тратит большие деньги на приобретение новых игроков. Но не на таком уровне, как «Реал». Супертрансферы «Реала» не подходят философии «Баварии». Гранды выставляют на трансфер своих футболистов всё реже. Они покидают свои клубы, когда заканчиваются их контракты», — приводит слова Решке El Pais.