Левандовски: судья сделал много ошибок, «Реал» невозможно обыграть вдесятером

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по окончании ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4) остался недоволен решениями арбитров во главе с венгром Виктором Кошшои.
«Сегодня мы могли победить, но арбитр сделал много ошибок. «Реал» невозможно было обыграть с десятью игроками на поле. Красной карточки не должно было быть. Также у «Реала» один или два гола были из офсайда. Когда я был один на один, я тоже, возможно, не был вне игры.
Очень трудно играть против «Реала» на «Бернабеу», если у вас такая ситуация. Это расстраивает, потому что мы были близки к выходу в следующий раунд», — цитирует форварда Интернет-портал Goal.