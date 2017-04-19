Роналдиньо: я сыграл важную роль в становлении Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо высказал своё мнение о форварде каталонского клуба Лионеле Месси, а также поведал, кто был его кумирами в детстве.
«Месси? Это замечательная история. Я очень горжусь, что был частью её зарождения. Он в шаге от 500 голов за „Барселону“, а первый мяч забил с моей передачи. Я сыграл важную роль в самом начале. Это мой хороший друг, он мне словно брат, прекрасный человек. Здорово видеть, чего он достиг, но впереди у него ещё много вершин.
Футбол всегда был для меня делом жизни, с самого детства. У меня футбольная семья, и вся моя жизнь была связана со спортом. И мне очень повезло, ведь по ходу карьеры довелось поиграть с моими кумирами.
Я старался подражать многим игрокам — иностранцам вроде Диего Марадоны и Зинедина Зидана… А в Бразилии тогда были Роналдо, Ромарио, Ривалдо, Роберто Карлос и Кафу. Очень счастлив, ведь удалось встретиться со своими кумирами, а с кем-то даже поиграть в одной команде", — цитирует Роналдиньо пресс-служба УЕФА.