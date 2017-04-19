«Ливерпуль» готов заплатить за Харта £ 20 млн

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, арендованный «Торино» до конца сезона, летом может сменить один английский клуб на другой. The Sun сообщает, что «Ливерпуль» намерен выкупить права на футболиста.
Ещё в январе появилась информация, что мерсисайдцы начали переговоры с «Манчестер Сити», но финансовые детали не разглашались. По данным источника, «Ливерпулю» придётся выложить за вратаря сборной Англии не менее £ 20 млн, и руководство готово выделить эти деньги.
Контракт 30-летнего голкипера с «МС» действует до июня 2019 года, но тренерский штаб «горожан» на Харта не рассчитывает.
В услугах Джо Харта также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».