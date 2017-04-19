Роналду: пока рано говорить о 12-й победе «Реала» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает преждевременными разговоры об очередной победе команды в Лиге чемпионов. Португальский футболист сказал об этом после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Играя на своём поле, подопечные Зинедина Зидана в дополнительное время добились победы со счётом 4:2 и выхода в полуфинал.
«Пока рано говорить о 12-й победе «Реала» в Лиге чемпионов. Но дай бог, чтобы мы добились этого и выиграли турнир», — приводит слова Роналду Marca.