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Старков в третий раз возглавил сборную Латвии

19 апреля 2017, среда. 12:22. Футбол

Александр Старков сегодня был утверждён в должности главного тренера сборной Латвии, сообщает сайт Латвийской федерации футбола. Специалист уже возглавлял её дважды и выводил на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее латвийский специалист Марьян Пахарь подал в отставку с поста национальной сборной. Такое решение тренер принял после поражения в товарищеском матче с Грузией (0:5).

В отборе на ЧМ-2018 латвийцы потерпели четыре поражения в пяти матчах и с тремя очками занимают предпоследнее место в группе В.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Латвии - Футбол Александр Старков
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19 апреля 2017, среда
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