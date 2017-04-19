Кандидат на работу с «Боруссией» Д Соуза посетит матч ЛЧ в Монако

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза намерен посетить ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 19 апреля.
Corriere dello Sport сообщает, что 46-летний специалист является одним из кандидатов на замену главному тренеру «шмелей» Томасу Тухелю, чей контракт действует до лета 2018 года.
Будучи футболистом, португалец с 1996 по 1998 год играл за дортмундскую «Боруссию», откуда впоследствии перебрался в «Интер». Контракт Соузы с «Фиорентиной» действует до конца сезона и, скорее всего, продлён не будет.
После 32 туров «Фиорентина» занимает в итальянской Серии А 8-е место.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Боруссия». Начало — в 21:45 мск.