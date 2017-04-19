Ари: дико испугался, увидев ДТП, машина была полностью разбита

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, как он стал свидетелем крупного ДТП и оказал помощь пострадавшим в аварии. Ранее стало известно, что футболисты столичного клуба Ари и Джефферсон Фарфан помогли пострадавшим в ДТП по пути домой после выездного матча с тульским «Арсеналом» (3:0).
«У нас был матч в Туле. Мы выиграли со счётом 3:0, и тренер дал игрокам выходной. Я задержался, раздавая автографы. Обратно поехал не на автобусе с командой, а на другой машине. Нас было четверо: я, Фарфан, физиотерапевт и водитель.
У меня на глазах человек превысил скорость, и машины столкнулись. Я дико испугался. Машина была полностью разбита. Я сразу дёрнулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв. Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он всё-таки жив и всё ещё дышит.
Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что всё-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины.
Я думал только о том, чтобы помочь людям сохранить жизнь. Каждый человек должен помогать ближнему. В этом нет ничего особенного. Странно, что другие просто стояли на своих местах, смотрели, ждали полицию, пока мы с Фарфаном, физиотерапевтом и водителем помогали людям выбраться из машины. Я слежу за новостями. Надеюсь, что все поправятся, насколько это возможно. Переживаю, особенно за ту женщину», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.