24 апреля выйдет документальный фильм о тяжелобольном Риксене

24 апреля на телеканале RT7 выйдет документальный фильм, посвящённый бывшему футболисту сборной Нидерландов Фернандо Риксену, сообщает Televizier. Лента посвящена болезни игрока, ранее выступавшего за «Зенит».
Риксен в октябре 2013 года заявил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).
В фильме запечатлены нынешняя жизнь Риксена, а также значимые эпизоды из его прошлого, в частности встреча с форвардом «Реала» Криштиану Роналду и другие.
Риксен помимо «Зенита» также выступал за «Фортуну», АЗ, «Рейнджерс» и другие клубы.