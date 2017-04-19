Хуммельс: игроки «Баварии» разочарованы, но испытывают и гордость за свою игру

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс отметил, что он и его партнёры по команде уезжали из Мадрида после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» с высоко поднятой головой. Немецкий гранд потерпел поражение со счётом 2:4 и распрощался с турниром. После матча представители «Баварии» раскритиковали судейство.
«Игроки «Баварии» разочарованы, но испытывают и гордость за свою игру. Мы выложились на поле максимально и отдали борьбе все силы. Наша команда была близка к победе и когда вела в счёте, болельщики «Реала» стали нервничать. А когда получаешь два таких мяча в свои ворота при счёте 2:1, то понимаешь, что у арбитров день явно не удался», — цитирует Хуммельса официальный сайт Немецкого футбольного союза.
На 84-й минуте игры венгерский судья Виктор Кошшои удалил с поля полузащитника немецкого гранда Артуро Видаля, после того как показал ему вторую жёлтую карточку. В немецком клубе уверены, что Видаль фола не совершал, а также что второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.