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Сын Трампа является поклонником лондонского «Арсенала»

19 апреля 2017, среда. 14:17. Футбол

Сын президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа является поклонником лондонского «Арсенала». Как сообщает Mirror, 11-летний Баррон Трамп регулярно посещает матчи «канониров» и появляется на публике в атрибутике лондонского клуба.

При этом издание отмечает, что в социальных сетях на данную новость наблюдается негативная реакция среди болельщиков «Арсенала».

«Арсенал» после 31 сыгранного матча занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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