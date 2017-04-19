Е. Титов прошёл недельную стажировку в «Тосно»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов, входивший в тренерский штаб Дмитрия Аленичева, побывал на недельной стажировке в «Тосно». 40-летний специалист готовится к сессии в высшей школе тренеров.
«Я стажировался одну неделю в «Тосно». Всё проходило как обычно – смотрел и анализировал. В клубе работают мои друзья – главный тренер Дмитрий Парфёнов и старший тренер Владимир Бесчастных. Мне было проще общаться и работать со знакомыми мне людьми. Мог совместить поездку и пройти стажировку у ещё одного моего друга – Владислава Радимова в «Зентие-2», но мне нужен был недельный цикл. Всю неделю в «Тосно» я анализировал, записывал и составлял конспекты. К очередной сессии ВШТ я готов.
Что касается увиденного в «Тосно», то мне всё понравилось. Отталкиваясь от имеющих футболистов, Дмитрий Парфёнов построил игру и выстроил логическую цепочку. Это было видно на тренировках и в матче, который я посмотрел с «Зенитом-2». Что касается возможного выхода «Тосно» в Премьер-Лигу, то команда там точно не затеряется. Конечно, команду нужно освежать, ведь усиление требуется всегда и в каждую линию. Главный тренер команды и руководство знает об этом, и разберутся в ситуации», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.