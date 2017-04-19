Симонян: надеемся, «Спартак» приурочит к 95-летию клуба чемпионство в РФПЛ

Бывший нападающий «Спартака» и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян выразил надежду, что красно-белые в сезоне-2016/17 оформят долгожданное чемпионство и приурочат его к 95-летию клуба, которое спартаковцы отпраздновали накануне.
«18 апреля 1922 года – день рождения клуба «Спартак» — знаковая дата для всех нас, для спартаковцев. Все мы давно соскучились по большим победам и надеемся, что «Спартак» приурочит к своей большой дате чемпионство в этом году», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
После 23 туров «Спартак» лидирует в РФПЛ и опережает ближайшего преследователя ЦСКА на 10 очков.