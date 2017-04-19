Источник: сообщения СМИ о решении Смолова перейти в «Фенербахче» недостоверны

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не давал согласия на переход в «Фенербахче», сообщил «Чемпионату» источник из окружения игрока. Ранее турецкие СМИ сообщили, что Смолов согласился перейти в «Фенербахче», а сумма трансфера 27-летнего футболиста составит € 12 млн.
«Эти сообщения СМИ недостоверны», — сказал источник.
В текущем сезоне Смолов провёл в Премьер-Лиге 16 матчей, в которых отметился 13 голами. С этим показателем нападающий «Краснодара» лидирует в гонке бомбардиров российского чемпионата.