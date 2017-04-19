Жителям Саранска предлагают сдавать квартиры болельщикам во время ЧМ-2018

В Саранске жителям города в период проведения чемпионата мира 2018 года предложили сдавать свои квартиры в аренду болельщикам. Данный вопрос обсуждался на оперативном совещании в администрации города.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Саранске намерены создать «банк данных» комнат и квартир, которые собственники захотят сдать внаём футбольным фанатам. Об этом сообщает mordovmedia.ru.
«Вероятно, не все болельщики захотят жить в гостиницах. Поэтому уже сейчас необходимо составить „банк данных“ комнат, квартир, которые собственники захотят сдать внаём фанатам. Взаимодействуйте с агентствами», — сказал мэр Пётр Тултаев.
Формировать реестр будут районные администрации совместно с жилищным управлением администрации городского округа.