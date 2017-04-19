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КДК оштрафовал Рахимова на 30 тыс. рублей и Шалимова на 10 тыс. рублей

19 апреля 2017, среда. 15:44. Футбол

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам 23-го тура РФПЛ.

«По матчу ЦСКА – «Ростов»: болельщики «армейцев» скандировали ненормативную лексику, за это ЦСКА оштрафован на 70 тыс. рублей. По игре «Анжи» – «Крылья Советов»: тренер вратарей самарцев Гаэтано Петрелли выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 10 тыс рублей. Аналогичные нарушения были у главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова в матче «Рубин» – «Краснодар» и у наставника «Терека» Рашида Рахимова во встрече «Оренбург» – «Терек». Шалимова мы оштрафовали на 10 тыс. рублей, а Рахимова на 30 тыс. рублей.

По матчу «Арсенал» – «Локомотив»: болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей. Также они использовали пиротехнику, за что «Арсенал» оштрафован на 30 тыс. рублей. Болельщик «Локо» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также болельщики гостей использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 800 тыс. рублей", — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Арсенал Тула ПФК ЦСКА Терек ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Локомотив ФК Оренбург ФК Ростов ФК Рубин Артур Григорьянц Игорь Шалимов Рашид Рахимов Болельщики — Футбол КДК
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