Зачинщики драки в игре молодёжек «Амкара» и «Уфы» дисквалифицированы на 3 матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам потасовки футболистов в матче 23-го тура молодёжного первенства «Амкар» – «Уфа».
«Мы рассмотрели удаление защитника пермяков Хаважа Аушева и защитника уфимцев Александра Филина за агрессивное поведение. Приняв во внимание все нюансы дела, решили дисквалифицировать каждого футболиста на три матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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