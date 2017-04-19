«Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры оскорбляющие Дзюбу

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет на очередном заседании по итогам матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1).
«По матчу «Спартак» — «Зенит», мы рассмотрели оскорбительные баннеры, появившиеся на трибуне боелльщиков «Спартака». За публичную демонстрацию зрителями баннеров содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику мы приняли решение оштрафовать «Спартак на 150 тыс. рублей. Объясню почему такая цифра. За баннер в котором ненормативно оскорбляется Артём Дзюба штраф 100 тыс. рублей, ведь это уже второй случай использования болельщиками „Спартака“ нецензурной лексисики в баннерах. А за баннер в котором оскорбляют Артёма Дзюбу, Александра Кококорина и Юрия Жиркова штраф — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.