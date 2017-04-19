Председатель правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко в рамках мероприятия по открытию билетного центра Кубка конфедераций—2017 выразил надежду, что фанаты, которые приедут на КК, познают российское гостеприимство.
«Менее двух месяцев осталось до Кубка конфедераций—2017, в котором будут участвовать чемпионы своих континентов. Россия готова к этому турниру, построены современные арены. Убеждён, наши болельщики в предвкушении этого турнира. Хочу пригласить всех болельщиков посетить Россию, посмотреть этот фестиваль футбола и выразить надежду, что все гости познают гостеприимство и культуру нашей страны. Мы открываем третий этап продажи билетов. Хотим, чтобы билеты стали доступнее для болельщиков. Добро пожаловать в Россию, приобретайте билеты на Кубок конфедераций», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 16 июня по 2 июля 2017 года.
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Мутко: надеюсь, болельщики познают гостеприимство России во время КК-2017