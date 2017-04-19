Сборная России сыграет с Эстонией, Кореей и Польшей на ЧМ среди артистов

19 апреля в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялась жеребьёвка VII чемпионата мира по футболу среди артистов. В турнире примут участие артистические сборные 16 стран: Аргентины, Великобритании, Венгрии, Нидерландов, Италии, Израиля, Казахстана, Парагвая, Польши, Южной Кореи, России, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Эстонии.
Группа А: Россия, Эстония, Корея, Польша.
Группа В: Великобритания, Венгрия, Нидерланды, Парагвай.
Группа С: Румыния, Китай, Аргентина, Казахстан.
Группа D: Словения, Израиль, Сербия, Италия.
Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол» пройдёт в Москве с 3 по 12 июня на стадионе «Локомотив». Чемпионат мира среди артистов проходит в рамках всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра». Ежегодно фонд организуает волонтёрскую поддержку по оказанию помощи тяжелобольным детям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«На «Локомотиве» этот фестиваль проводится уже не в первый раз. Мы рады, что сейчас у нас появилась возможность возобновить эту традицию. Тем более что мы прилагаем все усилия, чтобы развивать территорию и привлекать болельщиков. Рады, что сможем порадовать жителей Москвы таким событием», — отметил президент «Локомотива» Илья Геркус.
В этом году организаторы планируют значительно расширить культурную программу фестиваля.
«99%, что за сборную Парагвая приедет играть один известный вратарь. У него есть большое желание, пока он решает свои проблемы. За Израиль выступит экс-вратарь сборной СССР Александр Уваров. Кроме того, ожидается много знаменитых артистов. Из звёзд мирового уровня будет английская певица Миллиан, лидер немецкой поп-рок группы «Fools Garden» Петер Фройденталер.
В этом году мы пошли на небольшой риск: на одной площадке будут и футбольные матчи, и культурные мероприятия. «Локомотив» всегда был самым домашним стадионом, и надеемся, что стадион в эти дни станет самым притягательным местом для жителей столицы. Билеты на фестиваль мы не продаём — посещение свободное. Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Деньги на лечение детей мы собираем при помощи пожертвований. На каждом мероприятии у нас стоят боксы, в которые любой может скинуть деньги на благотворительность», — сказал организатор фестиваля «Арт-футбол» Юрий Давыдов.