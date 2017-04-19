Геркус: у «Локомотива» есть мысль выкупить Кверквелию у «Рубина»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что «железнодорожники» раздумывают над тем, чтобы выкупить права на арендованного у «Рубина» защитника Соломона Кверквелию. Договор 25-летнего футболиста с казанцами действует до лета 2019 года.
«Есть мысль выкупить Соломона Кверквелию. Пока нельзя точно ответить на вопрос, ведутся ли переговоры. Это может повлиять на условие сделки.
Что касается Ари, то он хорошо играет, мы очень им довольны. Надеемся, что он продолжит играть так же. О его будущем вы узнаете позже. Вообще, ни по одному футболисту нет никакой конкретики. Сейчас у клуба напряжённый график, поэтому пока не время для комментариев на темы контрактов. Мы эти дела оставляем на конец сезона. То же самое касается и Юрия Павловича. Так что говорить о чём-то преждевременно», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.