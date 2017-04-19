Р. Ерёменко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА

Полузащитник московского ЦСКА Роман Ерёменко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о его дисквалификации на два года. Об этом рассказал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы финского футболиста.
«Мы получили полный текст решения УЕФА. Обратились в CAS, но по срокам ответа от инстанции пока ничего сказать не могу», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
Роман Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.