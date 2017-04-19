Президент «Локомотива» подтвердил, что Лоськов появится на поле до конца сезона

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле по ходу текущего сезона, подтвердил президент московского клуба Илья Геркус.
24 февраля Лоськов был заявлен в качестве футболиста «Локомотива» для участия в официальных турнирах. Контракт с 43-летним тренером-футболистом был подписан до конца сезона.
«Дмитрий Лоськов появится на поле до конца этого сезона», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Локомотив» после 23 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ пятое место. Календарь игр «Локомотива» можно посмотреть на «Чемпионате».