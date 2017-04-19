Мутко: газон «Крестовского» к Кубку конфедераций будет в идеальном состоянии

Председатель правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что газон на стадионе «Крестовский» будет полностью готов к Кубку конфедераций 2017 года, который пройдёт в России с 16 июня по 2 июля. Он также подчеркнул, что стадион ещё пока не передан «Зениту», а только введён в эксплуатацию.
«Не думаю, что надо придавать значение разговорам о «Зенит-Арене». Такие вопросы надо решать внутри. Это крупный спортивный объект. Стадион пока не передан «Зениту», а только введён в эксплуатацию. Он прошёл сертификацию, и остаётся устранить только мелкие недочёты и получить паспорт болельщика до 22-го числа. «Зенит», скорее всего, будет в качестве эксплуатирующей стороны до Кубка конфедераций. Три года мы адаптировали стадион в Казани.
Три миллиона на газон? Не знаю, о чём вы говорите. Изначально газон в Сочи вызывал тревогу. Могу заверить, что газон в Питере к Кубку конфедераций будет в идеальном состоянии. Но сейчас такая погода, что газон не может вырасти. Агрономы хорошие, и всё будет приведено в порядок. Денег на это не потребуется, они уже заложены на эксплуатацию стадиона», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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