Мутко: призыв отобрать ЧМ-2018 за химические атаки в Сирии — бесперспективный

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал обращение американского сенатора Ричарда Блюменталя в адрес ФИФА с призывом лишить Россию права проводить ЧМ-2018.
«Призыв отобрать чемпионат мира за химические атаки в Сирии — это бесперспективные вещи. Влияние политики будет продолжаться, но это не касается спорта и футбола. Я уверен, что такой расклад даже не обсуждается. Футбол должен быть вне политики, хотя, к сожалению, уже стал его частью. Нас это не тревожит», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.