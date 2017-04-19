Иржи Ярошик и Теньо Минчев приедут на юбилей «Крыльев Советов»

12 и 13 мая «Крылья Советов» будут праздновать 75-летие клуба. В эти дни на «Металлурге» запланировано много мероприятий, связанных с юбилейной датой. Будет приглашено много гостей и игроков, выступавших за самарскую команду. Сейчас формируется список тех, кто приедет на юбилей «Крыльев». Болгарин Теньо Минчев и чех Иржи Ярошик уже дали своё согласие. Оба они выйдут на поле «Металлурга» и будут участвовать во всех мероприятиях, проводимых в эти дни, сообщается на официальном сайте «Крыльев Советов».