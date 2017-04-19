Глушаков: сборная России будет стараться завоевать кубок конфедераций

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что сборная России будет стараться победить на Кубке конфедераций.
«Мы будем стараться завоевать кубок конфедераций, всё в наших силах. Будем настраиваться на положительный результат. Сейчас загадывать рано. Кубок конфедераций – непредсказуемый турнир. Сложно сказать, кто победит в нём. Это подготовка к чемпионату мира. Для меня нет разницы, с кем встречаться на Кубке конфедераций, хотел бы сыграть со всеми и получить удовольствие от футбола и результата.
Нам сложно будет играть на этом турнире психологически. Как обычно, ожидается ажиотаж, все будут от нас требовать результата. Думаю, мы с этим справимся. Мы стараемся делать выводы после каждого матча и стремимся к тому, чтобы переломить негативное отношение к сборной. Мы сыграли много товарищеских игр, и это во многом заменило нам отборочный турнир. Мы играли с топовыми сборными, с той же сборной Бельгии. Футбол – это игра, и шансы равны для всех. Мы не раз доказывали, что можем проводить хорошие матчи. Мы играли вничью со сборной Бразилии, обыгрывали Англию. Всё бывает. У нас одна страна и одна сборная.
Мы готовимся к Кубку конфедераций в запланированном режиме. Играем товарищеские игры, собираемся, всё на виду, мы ничего не скрываем. Ожидаю ли новшеств? Скорее, это вопрос к тренеру. Дело нас, футболистов, — играть", — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
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