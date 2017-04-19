Мутко надеется, что трибуны на матчах Кубка конфедераций будут заполнены

Председатель правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о количестве проданных билетов и о ситуации с правами на телетрансляцию Кубка конфедераций 2017 года, который пройдёт в России с 16 июня по 2 июля.
«Уже продано 211 тысяч билетов, но это мало. Третий этап продаж в билетных центрах пройдёт в порядке живой очереди. Надеемся, что это увеличит спрос, так как продажи будут осуществляться в городах, не надо ничего ждать, можно прийти в билетный центр и приобрести билет. Рассчитываем, что это продвинет нас в реализации билетов не только на матч-открытие и матчи сборной России, но и на другие игры. Хочется, чтобы трибуны были заполнены.
Доминируют в приобретении россияне, затем идут американцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. В нашей билетной программе 680 тысяч билетов четырёх категорий. Соотношений продаж примерно одинаковое. Более дешёвые билеты за ворота стоят около 960 рублей, вторая категория 11-15 тысяч. На главные матчи люди сразу выкупают четвертую категорию.
Вопрос о правах на трансляцию надо задать главе департамента. Это коммерческая составляющая, и ФИФА хочет продать подороже. Если мы приобретали права из Бразилии за 32 миллиона, то сегодня они стоят уже 150 миллионов долларов. Тогда доллар стоил 30 рублей, а сейчас – 60. А реклама внутри страны продаётся за рубли. Где столько взять? А они считают, что раз Россия — хозяйка, то должна взять за такие деньги. Стоимость на права должна была вырасти на 15-20%, и эту разницу наши каналы заплатить готовы, иначе не окупится. Если взять 90 минут матча и посчитать, сколько это принесёт денег, то оставшиеся расходы кто-то должен проспонсировать», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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