Асприлья: не писал, что «Реал» — команда крыс. Думаю, мой аккаунт взломал Пике

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья заявил, что оскорбительное сообщение о мадридском «Реале» в его «твиттере» появилось после того, как аккаунт был взломан злоумышленником, возможно, защитником «Барселоны» Херардом Пике.
После ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» от аккаунта Асприльи в «Твиттере» появилась запись: «Хватит! Больше ни одной кражи со стороны «Реала», команды крыс».
«Мой аккаунт был взломан, и от моего имени опубликовали сообщение про «Реал». Думаю, это сделал Херард Пике», — написал Асприлья в своём «твиттере».
Основное время матча «Реал» — «Бавария» завершилось со счётом 2:1 в пользу немцев, а в дополнительное время мадридцы забили три гола и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.