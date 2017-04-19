Ильин: азарт и голод — моё преимущество перед конкурентами по сборной России

Полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который в восьми матчах за екатеринбургскую команду забил пять голов, рассказал, в чём его главное преимущество перед конкурентами по сборной России.
«Я хотел бы добавить сборной своего желания. На таком высоком уровне все умеют играть в футбол, поэтому здесь, мне кажется, на первый план выходит желание игрока. Во мне есть футбольный азарт, голод, и это моё преимущество», — поведал 24-летний Ильин в интервью «Областной газете».
Ильин также рассказал, что является его главной спортивной целью: «Добиться успехов в составе сборной России».