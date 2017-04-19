Пострадавший при взрыве Бартра посетит матч «Монако» — «Боруссия»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра отправился в Монако, чтобы поддержать своих товарищей по команде на ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
По информации Bild, 26-летний испанец в преддверии матча с «Монако» посетит раздевалку «Боруссии», чтобы мотивировать своих одноклубников.
Бартра пострадал в результате взрывов, прогремевших возле клубного автобуса 11 апреля, в день, когда должна была состояться первая игра с «Монако».
У футболиста диагностировали перелом лучевой кости руки, и он перенёс операцию. Как сообщалось ранее, Бартра пропустит четыре недели.
«Боруссия» в первом матче проиграла «Монако» в Дортмунде со счётом 2:3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Боруссия». Начало — в 21:45 мск.
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